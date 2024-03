Eleonora e Niccolò di Masterchef stanno insieme? La risposta in diretta sorprende

Niccolò Califano e Eleonora Riso stanno insieme? La verità sui social

Come è stato raccontato anche nelle scorse ore da Niccolò Califano su Tik Tok, i followers continuano a chiedere se tra lui ed Eleonora c'è del tenero e se stanno insieme. All'ennesima domanda di questo tipo l'ex aspirante chef ha detto: "Francamente avete rotto il cactus". Eppure proprio la vincitrice di MasterChef sul legame con Niccoò aveva detto: "Quando parla c'è sempre un po' di voglia di prendere in giro, ma anche da parte mia. Posso solo dirvi... stay tuned". L'ironia di Eleonora si è mostrata anche negli ultimi giorni, condividendo un simpatico post in cui si è mostrata a letto insieme alle sue amatissime pentole (adorate come dei trofei), immagine che richiama alla mente quella scatta da Lewandowski con le sue tante coppe vinte.