Eleonora, pentole nel letto come Champions e trofei. E chiama Lewandowski!

Eleonora Riso come Lewandowski: il risveglio del campione

La chef ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui la si vede a letto appena sveglia e compiaciuta come un campione al fianco del suo 'trofeo' ovvero una pentola, uno scatto che rievoca quello pubblicato dal calciatore del Barcellona Robert Lewandowski (e ricondiviso dalla chef), dove lo si vede a letto insieme prima ad una coppa gigante, poi a tutte le coppe vinte. Una similitudine simpatica e ironica, che ha suscitato tanta ilarità e numerosi commenti divertenti, come "Genio" o "Qualcuno fermi Eleonora". Tra i tanti anche quello di Nicolò di MasterChef, che ha scritto: "Aspetto il bonifico anche per questo", poi la replica di Eleonora che taggando Nicolò ha scritto: "Alla fotografia". Segno del legame che comunque hanno mantenuto i concorrenti, nonostante la fine del reality.