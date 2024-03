Caressa sul caso Berrettini-Satta sex addicted: "Vergognoso, è giusto che..."

Fabio Caressa, il rapporto con Bergomi e le parole su Satta-Berrettini

Alla domanda su quale matrimonio funziona meglio tra quello con Beppe Bergomi e Benedetta Parodi, Fabio Caressa ha replicato: "Funzionano entrambi e spero che durino a lungo. Si basano su presupposti diversi: con Beppe ci completiamo nella diversità, con Benedetta nella comunanza di vedute. E condivido con entrambi gli stessi valori".

Il giornalista ha poi risposto alla domanda se il gossip distrae lo sport dicendo: "Uno sportivo vive l’amore come qualunque altro professionista. Dire che le donne distraggono gli uomini è un vecchio retaggio degli Anni 50 ed è una frase offensiva. Sono indignato per quello che è stato scritto di Melissa Satta dopo l’addio a Matteo Berrettini, è una ragazza che conosco bene e trovo vergognoso il modo in cui è stata trattata nei vari commenti. Gli sportivi sono giovani ed è giusto che abbiano i loro amori come chiunque, saranno bravi loro a tenere insieme le due parti".