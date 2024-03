Jimena, l'altro dramma Osvaldo: "Io e mio figlio sempre abbandonati da lui"

Dani Osvaldo, la lapidaria risposta di Jimena Baron

"Mi sarebbe piaciuto che i ragazzi fossero una priorità e poterli proteggere da tutto questo che ho scoperto dallo stesso video Instagram che avete visto", ha detto la Baron. Poi ha proseguito: "Non ho la possibilità di restare a casa, evitando le domande che questo genera. Devo andare al lavoro, prendere mio figlio a scuola e portarlo a fare sport. Sono una madre che, nonostante tutto quello che ha passato (compresi i problemi di salute mentale), da 10 anni si prende cura di suo figlio da sola, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il padre di mio figlio contava sempre su di me, ero sempre lì e sempre ci sarò. E se ne è sempre andato per sua decisione, senza darci alcuna spiegazione. Per favore, mio figlio è minorenne e la mia priorità è che stia bene, che continui con la sua vita. Lo proteggerò sempre".