Harry, il volto del principe diventa... un livido. Racconto e foto virali

Harry diventa un livido: il racconto

Adam Price, un bagnino di 37 anni, l'11 marzo è uscito malconcio da una partita di calcetto a Birmingham e si è ritrovato con dei segni piuttosto evidenti e dolorosi, che ha poi condiviso in una chat di gruppo con i suoi amici. Uno di questi ha notato che il livido assomigliava al Duca di Sussex. "Ho preso una bella botta dal portiere a calcio", ha raccontato al Daily Star. Poi ha proseguito il racconto al tabloid inglese: "Non ci ho pensato molto in quel momento. Ero seduto al gabinetto e ho mandato ai miei amici una foto del livido, e uno di loro ha risposto dicendo che sembrava il principe Harry. Non ci ho mai fatto caso finché il mio amico non l'ha notato in un messaggio. In un certo senso lo vedo". Adam ha raccontato di essersi procurato l'ematoma durante uno scontro con il portiere dopo una palla vagante. È stato colpito dopo essere entrato per quello che credeva fosse un 50/50, anche se ha ammesso: "Era più 70/30". Poi ha finito il suo racconto rilevando: "Ho continuato a giocare, abbiamo perso 3-1". Ed ancora: "Mi sento come se fossi il prescelto e dovessi essere il re!"...