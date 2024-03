Kate Middleton, foto falsa! Scandalo sui tabloid: "I dettagli lo dimostrano"

Prima di tutto gli utenti social più attenti si sono chiesti perché Kate non indossasse la fede nuziale e hanno notato che l'altra mano era sfocata. Ma non è tutto, poiché tra le altre anomalie c'è anche la manica del cardigan di Charlotte , che sembrava scomparsa e la sua gonna era sfocata. I fan hanno anche affermato che sembrava esserci uno strano taglio nel battiscopa , così come la zip di Kate sembra non essere allineata. Prese in esame anche le foglie dell'albero, il cui colore pare non sia compatibile con quello in questo periodo dell'anno.

A criticare apertamente la foto è stato anche Arthur Edwards, fotografo reale del Sun, che ha sottolineato il fatto che la fotografia sia stata "rovinata" dall'editing. "È solo una bella foto di famiglia. Sarei stato orgoglioso di scattarla e mi dispiace che sia stata rovinata da questo stupido fotoritocco. Non è nemmeno stato fatto correttamente", ha detto il fotografo. E sulle agenzie statunitensi: "Sono così pignole che non possiamo nemmeno togliere l'occhio rosso, non dobbiamo toccarlo". Ed ancora: "Le loro regole sono le loro regole. Sono molto contento che la foto sia ancora in circolazione perché mostra Catherine in un aspetto così bello".

Nuove accuse contro Kensington Palace

Kensington Palace è quindi nuovamente sotto pressione e nuovamente i sudditi metteranno in discussione il loro operato. Il commentatore reale Peter Hunt ha dichiarato: "Questo è un danno per i reali. Sapevano che ci sarebbe stato un forte interesse per qualsiasi foto di Kate". Poi ha aggiunto: "La loro sfida è che ora la gente si chiederà se ci si può fidare di loro e se si può credere a loro quando rilasceranno un aggiornamento sulla salute".

Kate Middleton e il chiarimento social

A spegnere le polemiche o quantomeno con l'intenzione di farlo, ci ha pensato la stessa Kate Middleton che attraverso una storia Instagram sul loro account ufficiale ha scritto: "Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell'editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti i festeggiati abbiano trascorso una felice festa della mamma"