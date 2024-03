Kate Middleton si mostra dopo l'operazione: l'immagine diffusa da Kensington Palace

Kate Middleton ha rotto il silenzio in cui si è trincerata dopo l'operazione all'addome avvenuta qualche mese fa . La principessa del Galles è apparsa in una nuova foto ufficiale per la prima volta da gennaio, da quando si è sottoposta a un delicato intervento chirurgino che aveva suscitato ansia tra i sudditi e non solo.

Kate Middleton, prima foto ufficiale dopo l'operazione

Nelle scorse ore sull'account ufficiale Instagram del principe e della principessa del Galles è apparso uno scatto in occasione della festa della mamma, realizzato da William e pubblicato da Kensigton Palace, dove si vede la Middleton sorridente insieme ai tre figli George, Charlotte e Louise. A commento della foto le parole di ringraziamento dei Royals: "Grazie per gli auguri ricevuti e per il sostegno continuo negli ultimi due mesi". Poi: "Auguro a tutti una buona festa della mamma".

Questo scatto (che ai più appare come un gesto per fermare le varie false notizie circolate in queste ultime settimane) segue quello della reale inglese in macchina con la madre a Windsor. Immagine che non è stata vista dai sudditi inglesi, ma pubblicata da TMZ qualche giorno fa, quindi divenuta in breve tempo virale sui social. Al momento non è dato sapere quando esattamente la principessa tornerà ai suoi impegni ufficiali ma, stando all'ultimo comunicato di Kensington Palace ciò dovrebbe avvenire subito dopo Pasqua.