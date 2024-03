Melissa Satta oltre Berrettini: adesso è passione totale per il tennis

Melissa Satta: la passione per il tennis

Chi segue Melissa sa bene che la conduttrice è da sempre molto attenta al suo benessere fisico. Come documentato in una recente Instagram stories, la Satta si è sottoposta alla seconda seduta di ozono terapia (un nuovo trend tra i vip), vitamine e Glutatione. A commento di uno scatto in cui la si vede con la flebo messa, ha scritto: "Dopo la prima seduta si sentono già i benefici, ma per ottenere al meglio i risultati bisgonerebbe fare almeno sei sedute, una a settimana". Subito dopo la Satta ha condiviso un'altra storia su Instagram, dove si si sente la canzone 'Beautiful things' di Benson Boone, in particolare la Satta ha rimarcato una frase del brano: "These beautiful things that I've got/Please stay/I want you, I need you oh God/Dont'take these beautiful things I got" (la cui traduzione è: "Queste belle cose che ho/Per favore rimani/Voglio te, ho bisogno di te oh Dio/Non prendere queste belle cose che ho"). Ed in tanti hanno scorto in queste parole una possibile presunta frecciata della Satta al suo ex compagno Matteo Berrettini. Continuano inarrestabili anche le sue lezioni di tennis, una passione sportiva che sta seguendo con impegno e dedizione, così come documentato sui social, dando prova delle sue abilità anche in campo durante i duri allenamenti.