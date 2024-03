Belen Rodriguez diventa Pocahontas, il motivo è commovente

Belen Rodriguez , che ha sempre avuto a cuore la beneficenza, si è recata nelle scorse ore all'ospedale Gaslini di Genova per fare una sorpresa ai bambini ricoverati nei vari reparti. Ma non è tutto, poiché per la gioia dei piccoli degenti, l a showgirl argentina ha indossato il costume di un famoso personaggio della Disney , ovvero quello della principessa Pocahontas .

Belen Rodriguz come Pocahontas per i bambini del Gaslini

Belen ha intrattenuto quindi i piccoli con canzoni e giochi divertenti. A commento di una carrellata di scatti dell'indimenticabile giornata al Gaslini, l'ex conduttrice de Le Iene ha scritto una sua riflessione su Instagram: "Spesso e volentieri capita di dare per scontato tante cose, e dico tante, perché rimango della idea che le semplici cose, come l’amore, un abbraccio significativo, due occhi che si parlano senza parole, il tramonto, la mia dolce luna, la gentilezza, l’umanità, l’empatia, l’intelligenza emotiva sono tutte “cose” che non si possono comprare, sono gratis e alla portata di tutti". Quindi ha aggiunto: "Per questo dobbiamo essere gratti alla vita, per averci donato tutte queste meraviglie, e preghiamo per essere in salute, perché senza una buona salute nulla di tutto ciò sarebbe possibile. Quindi fondamentalmente, ringraziamo ogni medico, primario, infermiere che lavorano lì dentro questa struttura meravigliosa come il Gaslini, che vegliano su queste anime incredibili, che spesso e volentieri sorridono molto di più di tanti altri. Ps. E voi genitori che ho avuto l’onore di incontrarvi oggi siete i miei eroi preferiti".