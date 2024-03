Elodie nuda con Iannone, fan impazziti tra commenti e ironie: "Dove il video"

Elodie e Andrea Iannone: bagni notturni e serata hot

Le altre testimonianze della serata hot di Elodie e Iannone, mostrano la cantante ed il campione di motociclismo in alcuni momenti di relax tra bagni notturni in mare e qualche drink baciati dalla luna. Scatti che hanno dato il via ad una serie di commenti social: da "Lui sembra una statua, ha un anno meno di me e io sembro suo zio" a "Non so chi vorrei essere dei due". Ed ancora: "Esibizionisti", "Vorrei buttarmi in mezzo a voi", "Dove si vede il video completo" e "La crema solareee". C'è chi ha perfino taggato Marracash (perché alcuni fan non si sono mai arresi alla separazione tra il cantante e la Di Patrizi) e chi ha notato un particolare nella foto (un riflesso nell'acqua a destra dello scatto) che qualcuno ha ipotizzato essere la gamba di Elodie ritoccata male, mentre per altri potrebbe essere solo un effetto ottico. Ma c'è stato anche chi si è chiesto se anche il fotografo fosse nudo o se avessero usato l'autoscatto. Nei giorni scorsi la coppia è stata a Barcellona dove Iannone ha corso in Superbike, aggiudicandosi il secondo posto al Gran Premio di Catalogna. Un risultato che Elodie ha festeggiato anche sui social, dove ha scritto: "Orgogliosa di questo meraviglioso rientro! Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo".