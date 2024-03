Wanda Nara attacca Paris Hilton: "Ti piace copiarmi amore". Cos'è successo

Wanda Nara, la frecciata social a Paris Hilton

A commento di uno degli ultimi post della Hilton che Wanda ha lasciato il suo commento caustico: "Ti piace copiarmi, amore mio". Parole che ad oggi non hanno trovato la replica di Paris, ma che hanno rievocato in tanti un retroscena avvenuto in passato. Nel 2023 il calciatore del Galatasaray aveva condiviso uno scatto con l'ereditiera per augurarle un buon compleanno. Un augurio a cui sono seguiti degli scambi di like tra i due sui social. E pare che Wanda non abbia gradito per niente.