Annalisa e Bob Sinclair, il remix di "Sinceramente" è già un successo

Annalisa e Bob Sinclair: il remix di Sinceramente

Nelle scorse ore il celebre dj e la cantante hanno condiviso alcuni video sui social riguardanti il loro incontro. Dopo averle mostrato il suo studio parigino, Sinclair le ha chiesto: “Perchè sei qui? Sono curioso“. Lei sta al gioco e risponde: “Conosci Sinceramente? Cosa ne pensi?“. Immediata la risposta del Dj, famoso per aver remixato moltissimi brani: “Numero uno in Italia“. Nonostante il terzo posto a Sanremo 2024, Sinceramente ha scalato tutte le classifiche di Spotify, ottenendo un successo di vendite e di ascolti quasi ineguagliato dagli altri brani in gara. Nel video si è visto poi il Dj fare la proposta ad Annalisa: “Se vuoi, se ti piace, puoi fare un remix“. Annalisa ha subito accettato e lui le ha risposto: “Adoro la canzone, molta pressione per me ora. Ok un remix per la regina“. I due poi hanno provato qualche versione remixata, che i fan ora sperano possa essere trasmesso presto anche in radio. Nel frattempo Annalisa sui suoi social ha posttao il link dove è possibile ascoltare la nuova hit remixata.



Annalisa madrina al Pride Roma 2024

Nelle scorse ore la cantante ha annunciato tramite un post su Instagram che sarà la madrina del Pride Roma 2024: "Sono onorata di poter dare il mio contributo in questa giornata così importante! Celebrare insieme i 30 anni del Pride Roma sarà speciale, e soprattutto un’occasione unica per attirare l’attenzione ancora una volta sui diritti della comunità Lgbtqia+ e di tutti". Poi ha proseguito: "Sarà una grande festa in onore della libertà di essere, concetto per me centrale nelle canzoni e nella vita, per una società che possa dirsi civile. Quindi grazie immensamente per questo invito che mi emoziona e riempie di orgoglio come poche cose al mondo".