Fedez a Miami con i figli, la nuova casa e la scelta di Chiara Ferragni

Fedez, la nuova casa ed il viaggio a Miami con i figli

Nella prima delle Ig stories condivise dal cantante si vede un ampio salone, al momento è scarno in termini di arredamento: "Ancora un po' vuota", ha commentato Fedez riferendosi alla sua nuova casa, dove però non mancano alcuni oggetti cult tanto amati da Federico come il flipper ed un videogame tipico delle sale da gioco anni '80. Tra le altre novità in casa Fedez anche un crocifisso alternativo, non convenzionale, con la statuetta di Gesù che si sgancia dalla croce per fluttuare nell'aria: "Ecco fa bungee jumping", ha affermato sarcastico il rapper. Nelle scorse ore il cantante ha condiviso aaltre stories che lo raffigurano insieme ai figli (reduci dal viaggio a Dubai insieme a Chiara Ferragni) in aeroporto con destinazione Miami. Negli scatti oltre a Leone e Vittoria si vede anche il padre del rapper. Ed ancora a commento di uno scatto divertente di uno dei nuovi concorrenti di LOL, l'artista ha ricondiviso una frase probabilmente trovata sui social, facendola sua: "Affronto la vita come Diego Abatantuono affronta le battute di mer*a di Fedez". Quest'ultimo, infatti, nell'attuale edizione del fortunato programma oltre al ruolo di conduttore e arbitro, è anche concorrente dell'esilarante format. Sul fronte Ferragni, invece, da segnalare l'improvviso silenzio social dell'influencer, che dopo giorni di intense condivisioni social, da due giorni non pubblica alcunché sui suoi profili.