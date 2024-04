Alice Campello, la verità nascosta: "Morata mi ha salvato dalla depressione"

Alice Campello, la depressione e Alvaro Morata

"Dopo tutte le gravidanze ho avuto mini-depressioni", ha confessato l'imprenditrice, poi ha aggiunto: "Sono stata molto male emotivamente, è normale, succede a molte donne. È essenziale avere qualcuno al tuo fianco che capisca i tuoi brutti momenti. Se non avessi avuto Alvaro che faceva di tutto ogni giorno per la mia felicità, non so come avrei fatto. Non mi stimavo per niente e non mi sentivo nemmeno carina", ha svelato Alice, rivelando altresì di essere stata seguita da uno psicologo.