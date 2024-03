Baby Morata in maglia Juve, scatto e cuori social di Alice Campello

Alice Campello e l'amore dei figli per la Juventus

Tra le ultime Instagram stories condivise da lady Morata, anche quella raffigurante diversi scatti dove si vedono i tre figli Alessandro, Leonardo ed Edoardo indossare la seconda maglia della Juventus, con sopra rispettivamente i numeri 7, 19 e 9. Oltre alla foto, la Campello ha posttao due cuori bianconeri e ha taggato sia la Juventus, sia Edoardo Bandini, Head of Partnerships Activation & Commercial PR del club bainconero. Con ogni probabilità infatti le t-shirt sono un gentile regalo da parte del club che i Morata non hanno mai dimenticato, così come il bel periodo trascorso nel capoluogo piemontese. Di recente l'imprenditrice ha rivelato ai followers di avere ancora una casa a Torino, spiegando che in quella città si sentono a casa, ma anche che per il figlio Edo esiste solo la Juventus, che vuole indossare sempre quella maglia tutti i giorni quando lo porta a scuola.