Toni, Padel speciale con Federer alle Maldive: "Secondo me non è male..."

Luca Toni e l'incontro con Roger Federer

Con tono ironico, Luca Toni ha scritto a commento di uno scatto che lo raffigura insieme a Federer: "Scusate mi ha chiesto di giocare con lui insieme a Padel… Secondo me non è male ahahah … qualcuno vuole sfidarci?? Fenomeno!!! Che onore". Parole che hanno l'immediata reazione dei fan dell'ex calciatore, tra cui anche alcuni suoi ex colleghi come Gianpaolo Pazzini, Christian Vieri e tanti altri.