Carolina Stramare e la capra, una strana richiesta fa arrabbiare Pellegri

Carolina Stramare e la curiosa richiesta a Pietro Pellegri

Dopo aver pubblicato un breve filmato in cui si promuove il nuovo trend delle mini capre, il nuovo animale da compagnia che spopola in Francia, l'ex Miss Italia ha partecipato il suo desiderio di prenderne una al calciatore del Torino, per poi condividere con i fan il risultato dell'esilarante conversazione via chat. "Sai come si divertirebbe Noemi con la capra che urla?", ha scritto l'ex concorrente di Pechino Express, mentre il compagno ha replicato: "Amore, per favore". Quindi la modella ha chiosato: "Ma perché dici subito no. Almeno pensaci qualche giorno". Il calciatore, fermo nella sua posizione, ha rilanciato: "Perché non voglio una c***o di capra in casa. E non la voglio in macchina". Carolina ha tentato un'ultima volta di convincere il partner: "Io penso tu ci possa pensare almeno qualche ora", suscitando l'ennesimo rifiuto da parte di Pellegri: "Io penso proprio di no....Ti do a te se vuoi qualche ora per accettare la cosa".