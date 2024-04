Federica Pellegrini, in casa girano carote misteriose: "Mi vorrà dire qualcosa?"

Federica Pellegrini ha condiviso sul suo account ufficiale Instagram una simpatica storia che ha destato la curiosità di tanti e con protagonista una carota. " Un marito che lascia carote in giro. Mi vorrà dire qualcosa? ", ha scritto a commento di uno scatto raffigurante una carota in verticale sostenuta da una ciotola ed un bicchiere.

Federica Pellegrini, il mistero della carota lasciata da Matteo Giunta

Nel cercare di capire il senso di quel gesto, l'ex nuotatrice azzurra ha lanciato un sondaggio ai followers. Al momento non vi è stato alcun chiarimento circa l'intento di Matteo Giunta. L'atleta è diventata mamma della piccola Matilde lo scorso 3 gennaio. Rispondendo di recente ad alcune domande dei followers su Instagram, la Divina del nuoto ha svelato di essere stata sottoposta ad un parto cesareo, mentre sulla maternità ha ammesso: "Devo dire che...più difficile...semplicemente perché la devi vivere per capire....sicuramente non è una passeggiata".