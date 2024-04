Icardi diventa il nome di un neonato: la folle idea di un tifoso

La passione per il calcio può portare a fare delle follie, come dare al proprio figlio il nome dell'idolo più grande, anche se il nome non è proprio convenzionale. A Etik, cittadina situata a nord di Nicosia, un papà ha deciso di chiamare il suo neonato " Icardi " .

Mauro Icardi, il curioso gesto di un tifoso

Il genitore non ha scelto di dare anche il nome del celebre calciatore del Galatasaray, ma solo il cognome dell'ex Inter. Una decisione alquanto singolare e curiosa che arriva da Cipro, dove una famiglia di tifosi sfegatati della squadra di calcio turca hanno voluto omaggiare a modo loro l'attaccante argentino, prendendolo come fonte di ispirazione. A svelare il bizzarro evento è stato il dottor Kemal Tavukcu, il ginecologo che si occupa dei parti nell'ospedale della zona. Il medico ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto del neonato e del padre che ha tra le mani il certificato di nascita del bambino, dove si può leggere che il piccolo porta proprio il nome di "Icardi". Nel giro di poco tempo lo scatto è diventato virale sui social e molti tifosi hanno cercato di far arrivare la notizia anche al marito di Wanda Nara, che da quando è arrivato in Turchia è diventato immediatamente l'idolo dei tifosi.