Chiara Nasti, nome figlia Zaccagni e quando nasce: "Bocce grosse? Le rifarò"

Chiara Nasti, data parto e nome figlia: le rivelazioni

Alla domanda se avessero deciso il nome della bambina, Chiara ha replicato: "No, ma sicuramente Dea o Sole. Quando dovrebbe nascere? A luglio, non vedo l'ora". "Partorirai naturalmente o con un cesareo programmato?" e la Nasti ha risposto: "Cesareo sicuramente. È passato poco tempo dal primo, ma vedremo!", quindi ha svelato: "In ogni caso, la cosa di cui ho più paura è il post parto... impazzirò questa volta, me lo sento! Mentalmente è pesante, almeno per me". E parlando del suo umore ha ammesso: "Non sto né bene, né male. Sto". Un utente ha poi parlato dell'abbondante decolleté di Chiara: "Stavi tanto bene al naturale, non capisco perché rifarsi così il seno". Anche in questo caso la risposta dell'influencer non è tardata ad arrivare: "Perché per quanto mi riguarda le bocce grosse sono belle. De gustibus, non vedo l'ora di rifarle nuovamente".