Fedez, 'parla' Giulia Ottorini. Chiara Ferragni e il (non) silenzio social

Fedez al Coachella con Paris Hilton e le gag social

L'intervista a Belve del rapper ha confermato che la crisi dei Ferragnez andava avanti già da diverso tempo e lo scandalo del pandoro gate (che ha travolto l'influencer) ha contribuito alla rottura. Fedez ha però tenuto a sottolineare che Chiara Ferragni sarà sempre la donna più importante della sua vita. Nelle sue ultime Instagram stories, il rapper ha condiviso l'incontro con Paris Hilton al Coachella. Il cantante ha conosciuto la ricca ereditiera durante lo shooting del suo video musicale "Senza pagare", in occasione del quale, insieme a J-Ax e Pio e Amedeo, era entrato nella sua splendida villa. Un incontro agevolato anche da Chiara Ferragni. Nelle Instagram stories condivise da Fedez, però, i due salutano Donatella Versace. E c'è chi ha visto una nuova presunta frecciata all'imprenditrice digitale anche in alcune recenti stories del rapper (di ritorno dalla vacanza in America), dove ha annunciato visibilmente divertito di aver messo su Vinted alcuni suoi capi del Coachella. Una cosa fatta sì in passato anche dalla moglie, ma non solo. E non è l'unica gag social di un Fedez che ce la mette tutta per apparire spensierato. Un modo di fare che ben si sposa con la foto di una scritta condivisa dallo stesso rapper, che però fa supporre una realtà diversa: "Dance in your darkest moments".