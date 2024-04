Wanda Nara lancia la nuova canzone con Icardi: "Amor verdadero"

Wanda Nara e Mauro Icardi: l'annuncio sui social

Al momento non è dato sapere quale sia la data di uscita del nuovo brano, poiché Wanda Nara ha deciso di condividere sui social solo la cover del nuovo disco "Amor verdadero", dove la si vede sempre più innamorata con il marito Mauro Icardi. Immagine che ha suscitato il dubbio sul ruolo che avrà il calciatore del Galatasaray nel nuovo progetto: se solo in veste di ospite o si mostrerà anche in veste di cantante. Qualche tempo fa, l'ex vincitrice di Ballando con le Stelle aveva già annunciato di aver composto una canzone per il calciatore e che sperava che potesse unirsi al video. E sui suoi social prima di presentare il singolo ha scritto solo: "Ho qualcosa che voglio condividere con voi".