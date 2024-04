Chiara Nasti e l'igiene a casa Zaccagni: "Non voglio gente, odio quando..."

Chiara Nasti è tornata a far parlare di sé per una storia, pubblicata di recente su Instagram. L'influncer, che non è nuova a provocare i follower suscitando numerose polemiche. Questa volta ha svelato una curiosità circa l'igiene e i comportamenti da tenere in casa sua, anche quando si è ospiti...

Chiara Nasti 'avvisa' gli ospiti di casa Zaccagni

A commento di uno scatto in cui si legge: "Sei tra le persone che si sdraiano sul letto con i vestiti indossati per uscire?", la Nasti ha scritto: "Per carità". Il post condiviso dalla compagna di Zaccani faceva riferimento alla quantita di germie batteri che possono depositarsi dai vestiti usati per uscire al letto. Ma Chiara Nasti si spinge oltre: "Io non voglio gente a casa perché odio quando si mettono sul divano con i vestiti di tutti il giorno", accompagnando il tutto con delle faccine sorridenti. L'influencer è in attesa della secondogenita (che dovrebbe nascere a luglio), dopo Thiago, nato a novembre del 2022. Nei mesi scorsi la modella è stata al centro di un'altra bufera mediatica dopo aver chiesto consiglio ai fan: "Ma una buona lavanderia su Roma? Me la consigliate (a domicilio è anche meglio). Ho avuto una bruttissima esperienza con l'ultima e non mi fido ora a lasciare i miei capi". Tra i commenti a margine della storia di lady Zaccagni si legge anche quello di un utente che ha dato un consiglio all'influncer: "Usa la lavatrice o meglio impara ad usarla: a stendere e a stirare. Vedrai che la bellezza svanirà mentre il cervello e la manualità no", Invisa alle becere critiche Chiara ha replicato ironicamente: "Gne gne gne".