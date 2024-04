Chiara Ferragni riappare sui social: dove è andata e cosa ha fatto

Chiara Ferragni, il ritorno sui social è glam

Per il suo ritorno sui social, Chiara ha scelto di pubblicare alcune foto scattate a Venezia dove la si vede indossare un abito total black dal maxi spacco che mette in mostra le sue gambe lunghe e toniche. Il prezzo dell'abito indossato dall'influencer si aggira intorno ai 1300 euro. Come sempre la Ferragni non ha lasciato nulla al caso, i capelli infatti sono raccolti in uno chignon disordinato, ma sempre molto curato in ogni minimo dettaglio. Perché Chiara è andata nella città lagunare? Come spiegato anche nel commento al suo ultimo post, l'imprenditrice ha assistito alla mostra del suo caro amico Francesco Vezzoli al Museo Correr, dal titolo "Musei delle Lacrime".