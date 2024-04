Kate Middleton, una 'casa segreta' per curarsi e garantire la privacy

Kate Middleton, dove si curerà: l'indiscrezione

La principessa del Galles ha deciso di recuperare “una casa segreta” vicina alla loro villa in modo che abbia tutti i comfort per superare e riprendersi dal tumore. Nel mentre Kensington Palace ha annunciato il ritorno al lavoro del principe William per il 18 aprile. “Nessuno sa che accanto all’Adelaide Cottage c’è una dependance piuttosto spaziosa in mattoni rossi che non viene utilizzata”, ha riferito un insider. “Attualmente è abitabile e necessita di estesi lavori di ristrutturazione se dovesse essere utilizzata. Da tempo sono in corso discussioni sull’utilizzo della proprietà come parte del terreno complessivo del cottage, ma si tratta solo di trovare il momento giusto per dare il via al progetto”. Kate necessita di un luogo adeguato e sereno dove poter vivere con la famiglia e con chi la sta assistendo nelle cure contro il cancro.