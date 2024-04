Antonella Fiordelisi bloccata a Dubai: "Per me Pechino Express continua"

Antonella Fiordelisi: "Fiumi d'acqua all'aeroporto di Dubai"

A causa dell'alluvione, l'aeroporto di Dubai è stato allagato, bloccando quindi tutto il traffico aereo in partenza e arrivo. In seguito alle avverse condizioni atmosferiche anche il volo di Antonella Fiordelisi per Milano è stato cancellato, lasciando coì a terra l'ex gieffina e con lei centianaia di passeggeri. La schermitrice ha documentato la sua disavventura sui social, cercando di non perdere la speranza di poter tornare presto a casa. E ironizzando ha commentato: "Non si capisce nulla in questo aeroporto. Se non c'è nessun volo per Milano come faccio a tornare a casa? Per me Pechino Express continua...". Poi ha proseguito: "Tutti i voli cancellati, sono ufficialmente bloccata" e ancora: "Fiumi d'acqua all'aeroporto e anche difficoltà per uscire da qui".

L'ultimo aggiornamento di Antonella Fiordelisi

L'ex gieffina ha scritto nelle scorse ore su X (ex Twitter): "La situazione non è bellissima. Ci sono persone anziane, bambini che sono da 48 ore bloccate qui, sembra un incubo e se sono tutti inc****i hanno ragione: ci state facendo sbattere avanti e dietro senza alcun motivo. Ci avete fatto salire sull'aereo, un'ora fermi per poi dirci l'aereo non può partire in queste condizioni".