Pechino Express: Caressa 'papà' delle Ballerine, la caduta della Fiordelisi

Giovedì 4 aprile è andata in onda la quinta puntata di Pechino Express , in prima serata su Sky e in streaming su NOW TV. Sotto la guida di Costantino della Gherardesca (affiancato dall’inviato Fru dei The Jackal), le coppie rimaste in gara hanno percorso i primi 263 km nel Laos, partendo da Muang Xai per poi terminare la corsa a Luang Prabang, dove ad attenderle c’è stato il famigerato il tappeto rosso.

Pechino Express, il gesto di Caressa per le Ballerine

Nel corso della quinta puntata di Pechino Express, le Amiche, vincitrici della quarta tappa in Vietnam, hanno dato uno svantaggio ai Giganti e alle Ballerine. Durante il nuovo viaggio non sono mancate le discussioni tra le coppie, in primis tra i Pasticcieri (i primi a raggiungere il libro rosso e per questo immuni) e le Ballerine. In un momento di difficoltà Fabio Caressa ha preso in mano la situazione tranquillizzando Maddalena e Megan. Quest'ultima ha commentato: "Noi ci siamo sentite per un breve periodo un po' le sue figlie, perché comunque eravamo al sicuro con lui". Nel corso della gara il giornalista sportivo ha detto alle Ballerine in un loro momento di scoraggiamento: "Calma, tranquillità, niente pensieri negativi. I pensieri negativi tornano quando devono tornare. Non adesso". E rivolgendosi a Maddalena ha aggiunto: "Dammi la mano". Lei ha reagito dicendo: "Mi fai emozionare così, per fattori miei". Poi ha svelato: "Non sono abituata ad avere l'amore di un padre che in quel momento ci ha preso proprio come figlie". Poi rivolgendosi a Caressa ha aggiunto: "Il modo in cui ti prendi cura delle persone è bellissimo". Per sdrammatizzare il momento Fabio ha commentato: "Ne dovresti parlare con qualcuno dei miei redattori...".

La caduta di Antonella Fiordelisi, Caressa e la virilità

Scintille anche tra le ItaliaArgentina (vincitrici della quinta tappa e i Fratm, mentre si è asstito assistiamo a qualche incomprensione tra Maddalena e Megan e tra Kristian Ghedina e Francesca Piccinini (i Giganti). Durante una sfida Fabio Caressa è caduto in acqua dopo aver rovinato l’orto di una signora del luogo e Antonella Fiordelisi è caduta giù da una scalinata. Tra i momenti più esilaranti accaduti durante la quinta tappa di Pechino Express anche quando Fru ha spiegato le proprietà benefiche di un liquore di riso particolare, a cui sono state aggiunte delle spezie ed un serpente. "Pare che bevendolo, lo spirito del serpente possa entrare dentro di voi e vi doni forza, resistenza e virilità". Parole che hanno trovato l'immediata reazione del giornalista sportivo: "A me nu me serve. Non è che c'ho bisogno".

I vincitori e gli eliminati della quinta tappa

La quinta puntata di Pechino Express 2024 è terminata con la vittoria delle Italia Argentina, seguite dai Fratm, Le Ballerine e I Caressa. A tornare in Italia sono stati i Giganti, la cui eliminazione è stata confermata anche dalla Busta Nera. Francesca Piccinini e Kristian Ghedina, prima di salutare i compagni, si sono chiariti, ritrovando l'armonia e la serenità persa durante la gara.