Compleanno Oriana Sabatini, dedica social di Alice Campello: "Quanto tiamo"

Oriana Sabatini ha compiuto 28 anni il 19 aprile e per l'occasione, tra i tanti messaggi d'auguri ricevuti sui social c'è stato anche quello dell'amica Alice Campello . Nelle scorse ore la moglie di Alvaro Morata ha condiviso una Instagram story raffigurante una serie di scatti che ritraggono le due wags in vari momenti.

Oriana Sabatini compie gli anni: la dedica social di lady Morata

A commento degli scatti, le parole di Alice Campello: "Felice compleanno mio amore. Le parole non possono esprimere quanto ti amo e ti ammiro". Poi ha concluso: "Grazie per l'amica meravigliosa che sei per me". Un affetto il loro vero e sincero, tanto che alla proposta di matrimonio fatta da Dybala ad Oriana Sabatini a Fontana di Trevi c'erano anche Alice Campello e Alvaro Morata. Una coppia ormai consolidata, il cui amore procede a gonfie vele, anche se non mancano i piccoli momenti di attrito, come quello avvenuto nei giorni scorsi, dopo che l'ex Juve si è rasato la testa, suscitando la totale disapprovazione della moglie.