Paola Di Benedetto, dopo Bellanova spunta un altro calciatore: ecco chi è

Paola Di Benedetto, nuovo amore dopo Raoul Bellanova?

Le indiscrezioni sull'ex vincitrice del Grande Fratello Vip riferiscono che il giocatore e la modella sarebbero stati avvistati insieme in aeroporto e sembra che si frequentino da circa un mese. Classe 1981, Facchinetti è lontano dai campi di gioco a causa di un infortunio. Fino al 2023 ha giocato per il Lugano. La Di Benedetto pare sia stata avvistata più volte in Svizzera dove risiede il calciatore. In passato l'influencer ha avuto una relazione con il cantante Federico Rossi, una frequentazione con il tennista Matteo Berrettini, oltre al calciatore Raoul Bellanova. Nelle scorse settimane le malelingue del gossip hanno affiancato il suo nome a quello del rapper Fedez. Rumor che è stato smentito prontamente dal cantante nel corso della recente intervista a Belve.