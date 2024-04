Belen sta male e lo annuncia sui social: "Non scendo nei particolari"

Belen Rodriguez è tornata sui social per raccontare ai fan la sua ultima disavventura. La showgirl argentina ed ex di Stefano De Martino ha svelato ai followers di aver avuto una intossicazione alimentare , motivo per cui è stata lontana dai social, dopo aver lanciato il suo nuovo progetto commerciale.

Belen Rodriguez e l'intossicazione alimentare: la rivelazione social

Nei video condivisi nelle scorse ore su Instagram, l'ex volto Mediaset è apparso completamente senza trucco e anche senza filtri, insomma "real" e "natural". Immagini che sono comunque piaciute ai fan. "Allora, vi registro queste storie così, con questa bellissima faccia struccata perché adesso dicono che va di moda essere "real", il "crudo" giusto? Ecco, più crudo di così è impossibile". Poi ha aggiunto: "L'altro giorno, non ieri perché sono stata a letto tutto il giorno infatti le mie amiche erano preoccupate perché non rispondevo al telefono, dopo la presentazione di Rebeya, mi sono presa un'intossicazione alimentare e non vi racconto il resto perché non è elegante, proprio per niente, insomma non è da me. Ho dormito 48 ore di fila, sono stata malissimo ma davvero male che più male di così non si può. Mi dispiace tantissimo perché ero molto emozionata e volevo raccontarvi tutto dell'evento. Adesso cerco di riprendermi e poi vi presenterò anche i prodotti".