Taylor Swift e la canzone contro Alonso. E lui replica: ecco come ha reagito

Taylor Swift canta Alonso nel suo ultimo album?

"Parlate piccole, grandi passeggiate, comportatevi come se non mi importasse quello che avete fatto. Sono un'Aston Martin che hai guidato dritto nel fosso, poi sei corso e ti sei nascosto": questo recita il brano che secondo molti potrebbe essere interpretato come un riferimento ad Alonso, che è pilota dell'Aston Martin dalla scorsa stagione e lo sarà fino al 2026. Questo è bastato per far sì che più di un fan si chiedesse se quella canzone parli proprio dello spagnolo, e c'è anche chi dà per scontata a questo punto la presunta storia tra i due. Nell'aprile del 2023, un media americano scrisse che il pilota e la cantante avevano iniziato a frequentarsi. Taylor era reduce dalla rottura con Joe Alwyin, mentre Alonso aveva chiuso con Andrea Schlager, una giornalista austriaca che segue la F1. Rumors che sono stati alimentati successivamente dalla coppia: il pilota fece infatti una serie di allusioni sui social. Almeno ufficialmente però tra i due non c'è stato nulla. Nel frattempo la cantante ha iniziato una relazione con il giocatore dei Kansas City Travis Kelce.

La reazione di Alonso e Aston Martin

Il campione di Formula 1 ha replicato al gossip addirittura dall’account ufficiale dell’Aston Martin su TikTok. Lo ha fatto con un video nel quale lo si vede con un tablet in mano, mentre in sottofondo si sente la canzone in questione di Taylor tanto discussa in queste ultime ore. Nel filmato si vede Fernando ascoltare la musica, poi alzare la testa e guardando la telecamera, portare il dito della mano alla bocca, come a dire: "Silenzio". Alonso ha quindi archiviato con questo gesto la questione. Anche Aston Martin ha anche postato un altro video in cui una delle sue vetture derapa proprio sulla frase "I'm an Aston Martin that you steered straight into the ditch". Parole che rivocano in tanti quelle di Shakira che cantava contro l'ex, Piqué "hai scambiato una Ferrari con una Twingo".