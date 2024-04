Belen misteriosa sui social, il messaggio è criptico ma nasconde un indizio?

Belen Rodriguez è tornata a fare notizia per un messaggio criptico che ha condiviso nelle scorse ore sul suo account ufficiale Instagram. La showgirl argentina, che di recente ha confessato di aver avuto un'intossicazione alimentare, è solita pubblicare sui social frasi e riflessioni più o meno sibilline, ma l'ultima in particolare ha destato la curiosità dei fan.

Belen Rodriguez, il messaggio misterioso su Instagram

"Possa la strada alzarsi per venirti incontro, possa il vento essere sempre alle tue spalle, possa il sole splendere caldo sul tuo viso e la pioggia cadere leggera sui tuoi campi. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio tenerti nel palmo della Sua mano", si legge nell'immagine condivisa da Belen sui social, a firma Hinnominate. A commento della foto, la Rodriguez (che presto vedremo in tv con la sorella Cecilia) ha scritto: "Tu...Sai". In tanti hanno quindi pensato che il messaggio fosse indirizzato verso una persona precisa, il cui nome però non è stato svelato.