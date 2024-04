Melissa Satta, addio Berrettini: sorpresa in Spagna con il suo nuovo flirt

Melissa Satta ha voltato pagina dopo la fine della storia d'amore con Matteo Berrettini ? La showgirl è stata paparazzata felice e sorridente insieme a Carlo Beretta a Madrid. Gli scatti sono stati pubblicati sull'ultimo numero in edicola del settimanale di gossip Chi. Sia Melissa Satta che Carlo Beretta sono da poco single. Lei è reduce dall'addio al campione di tennis Matteo Berrettini , mentre lui è stato per lungo tempo insieme a Giulia De Lellis (a cui i rumors attribuiscono oggi un flirt con Giano Del Bufalo, fratello dell'attrice Diana, esperto di arte tribale e mercante d'arte al programma tv Cash or Trash).

I paparazzi hanno pizzicato Melissa e Carlo prima all'eroporto di Linate, poi in Spagna, dove avrebbero fatto il viaggio insieme ad altri amici prima di ritagliarsi del tempo per stare da soli con un brunch su una terrazza di un hotel. "Anche se nascosti con cappello, cappuccio e occhiali da sole, la coppia non è passata inosservata quando si è trovata a Linate per volare a Madrid insieme ad alcuni amici", si legge sul rotocalco diretto da Alfonso Signorini. Un amico avrebbe detto al giornale: "Del resto, con la De Lellis era finita da tempo" ed ancora:"Si sono lasciati andare a confidenze dolci e amare, tra risate e chiacchiere".

Chi è Carlo Beretta

Nato a Brescia il 16 febbraio 1997, Carlo è il figlio di Pietro Gussalli Beretta, vicedirettore della fabbrica di armi Beretta. Il giovane è tra i rampolli più ricchi di tutta Europa. Grazie alla secolare azienda di famiglia, il ragazzo possiede un patrimonio invidiabile. Secondo recenti stime, erediterebbe circa 600 milioni di euro succedendo al padre. Prima della relazione (ormai finita) con Giulia De Lellis, Beretta è stato con Dayane Mello.