Bellingham, la fidanzata rompe il segreto: fa la spia e rivela tutto

Jude Bellingham avrebbe un nuovo flirt dopo la separazione da Asantewa Chitty. Il calciatore inglese starebbe uscendo con una giovane modella di 25 anni, Laura Celia Valk. La notizia è stata lanciata da The Sun, poi riproposta dal Daily Mail, dove si legge che il giocatore del Real Madrid pare abbia cercato di tenere nascosta la loro storia d'amore, mentre l'influencer di origini olandesi, che sembra "completamente innamorata", avrebbe fatto la 'spia' e svelato tutto ai suoi truccatori: "Praticamente tutti sul set lo sapevano alla fine della giornata". La modella avrebbe inoltre soggiornato a casa dello sportivo a Madrid negli ultimi fine settimana. I legali della Valk hanno però rifiutato di commentare la notizia.