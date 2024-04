Belen, frecciata social dopo le foto col nuovo fidanzato: cosa ha fatto

Belen Rodriguez ha voltato pagina dopo l'addio a Elio Lorenzoni? La showgirl argentina è stata paparazzata in compagnia di un uomo che, per il gossip, potrebbe essere il suo nuovo fidanzato. A documentare l'incontro gli scatti che sono apparsi sull'ultimo numero del settimanale Diva e Donna. Stando a quanto riportato dalla nota rivista, il ragazzo che si vede negli scatti si chiamerebbe Angelo Edoardo , avrebbe 34 anni e sarebbe siciliano. La loro frequentazione risalirebbe ad inizio marzo, quindi piuttosto recente. L'ex di Stefano De Martino avrebbe confermato (a modo suo) il flirt o la conoscenza tramite i social.

Belen, Angelo Edoardo è il suo nuovo fidanzato? Il gossip

Nelle scorse ore Belen ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo screen di una testata giornalistica online che riportava la notizia della sua nuova frequentazione, indicando in Eduardo il suo nuovo presunto partner. L'influencer ha commentato scrivendo: "Comunque si chiama Edoardo", correggendo il nome del diretto interessato, con tanto di emoji col fuoco e una risatina. Anche se in tanti hanno interpretato queste sue parole come una conferma implicita del gossip che la vede protagonista, al momento non c'è alcuna ufficialità al riguardo. Fatto sta che, i due stavano insieme qualche giorno fa in quella che il settimanale definisce una "gita fuori porta". Nei mesi scorsi Belen (che si appresta a fare da damigella alle nozze della sorella Cecilia con Ignazio Moser), è stata vista più volte insieme al cestista Bruno Cerella. I due hanno più volte sottolineato che tra loro c'è solo una bella amicizia.