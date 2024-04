Chiara Ferragni, che frecciata a Fedez: "Ricorda chi c'era quando..."

Chiara Ferragni prosegue la sua vita da single dopo l'addio a Fedez tra feste e eventi mondani, dove ha sfoggiato degli outfits sexy ed eleganti. A far discutere nelle scorse ore è stato un post condiviso dall'imprenditrice digitale, raffigurante una carrellata di scatti che racchiudono gli ultimi giorni e settimane: dai viaggi a Venezia e a Roma, alle passeggiate con Leone e Vittoria , ma anche il sabato sera con gli amici dove Chiara indossa degli outfit sempre più glam. Tra le foto, però, anche una citazione, che da molti followers è stata intesa come una presunta frecciatina all'indirizzo di Fedez.

Chiara Ferragni, l'ultimo gesto social è per Fedez?

"Ricorda chi era al tuo fianco mentre ti ricostruivi, quelle sono le tue persone", si legge nell'immagine pubblicata. Parole che lascerebbero intendere il momento difficile che sta attraversando l'influencer al centro di un'indagine per truffa a causa dello scandalo legato alla promozione del pandoro pink Christmas by Balocco, ma anche a causa della separazione dal marito Fedez. Tra i tanti commenti ricevuti, ce ne uno che l'influecer ha attenzionato più degli altri. Un utente ha scritto: "Chi ha orecchie per intendere in tenda e tutti gli altri in camper". Parole che hanno divertito l'influencer, che ha reagito scrivendo: "ahahahaah". Nel mentre Fedez, che sembra rinato dopo la rottura con la Ferragni, passa dagli immancabili allenamenti con Giacobbe Fragomeni ai party con gli amici.