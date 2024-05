Dybala, ecco perché sposerà Oriana. I retroscena svelati dalla suocera

Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sposeranno il 20 luglio a Buenos Aires. A rivelare la data delle nozze è stata la cantante argentina durante la prima intervista italiana a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Lady Dybala però ha preferito non fornire ulteriori spoiler, ma ha invece raccontato nel dettaglio come è iniziata la storia d'amore con l'ex attaccante della Juve. A rivelare però dettagli inediti ci ha pensato la futura suocera di Paulo, Catherine Fulop, che è intervenuta al programma "Socios del Espectáculo": "La data scelta è il 20 luglio e la wedding planner sarà Claudia Villafañe, ex moglie di Diego Armando Maradona". La mamma di Oriana ha deciso di svelare anche chi sarà lo stilista che ha creato l'abito da sposa: "Oriana vestirà Dolce&Gabbana". Lady Dybala ha scelto dunque di affidarsi alla moda made in Italy per il suo giorno più importante.