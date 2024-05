Chiara Ferragni a Roma, foto con un altro uomo: "Praticamente mio marito"

Chiara Ferragni ha trascorso lo scorso weekend a Roma, dove ha festeggiato la festa della mamma insieme ai figli Leone e Vittoria e agli amici di sempre. Tra questi anche Angelo Tropea , che da tempo ormai è presente nella vita dell'imprenditrice digitale, non facendole mancare mai il suo supporto, specie nei momenti di maggiore difficoltà. Tra la carrellata di scatti condivisi su Instagram, Chiara si è lasciata andare a quella che in tanti hanno interpretato come una frecciatina all'ex marito Fedez, con il quale i rapporti si mantengono tesi .

Chiara Ferragni, l'ultima frecciata a Fedez

"Praticamente mio marito", ha scirtto la Ferragni a commento di uno scatto in cui la si vede felice e sorridente insieme a Angelo Tropea. Con questa frase è possibile che Chiara volesse sottolineare che ultimamente stanno passando tantissimo tempo insieme. Nessun nuovo amore per la 37enne dato che Angelo altro non è che il suo migliore amico. Quest'ultimo dal 2013 al 2018 ha ricoperto il ruolo di PR e Marketing Manager in Chiara Ferragni Brand, oggi è il direttore marketing di The Rome EDITION, hotel di lusso della catena Marriott International. Non è la prima volta che l'imprenditrice lancia delle frecciate al suo ex marito. Di recente sui social ha scritto: "Ricorda chi era al tuo fianco mentre ti ricostruivi, quelle sono le tue persone", parole che lascerebbero intendere il momento difficile che sta attraversando l'influencer al centro di un'indagine per truffa a causa dello scandalo legato alla promozione del pandoro pink Christmas by Balocco, ma anche a causa della separazione dal marito Fedez.