Alice Campello e Morata, annuncio social a sorpresa" Meno 5 giorni"

Casa dolce casa per Alvaro Morata e Alice Campello. Nelle scorse ore la wag dell'Atletico Madrid ha condiviso un lieto annuncio con i suoi fan sui social: "Dopo 4 anni di lavori, finalmente tra cinque giorni traslochiamo", parole scritte a commento di uno scatto in cui la si vede felice e sorridente. A seguire una Instagram story raffigurante uno scorcio del salone della nuova dimora della coppia a Madrid, dove dominano i colori chiari ed un arredamento esclusivo, lineare, elegante e sofisticato. Una grande casa in cui Alvaro e Alice potranno proseguire la loro favola d'amore insieme ai quattro figli.