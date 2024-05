Ciro Immobile sposa Jessica per la seconda volta: "Rinnoviamo le promesse"

Ciro Immobile e Jessica Melena sposi per la seconda volta. Il calciatore della Lazio e la moglie hanno rinnovato le promesse di matrimonio dieci anni dopo le prime nozze, avvenute il 23 maggio del 2014 a Bucchianico, in provincia di Chieti. Per l'occasione stavolta la coppia ha organizzato un eccentrico white party, raccontato sui social, a cui hanno partecipato i loro quattro figli (Michela, Giorgia, Mattia e Andrea) oltre che numerosi amici e personaggi del mondo del calcio. La sposa ha indossato per la cerimonia bis un lungo abito bianco di pizzo, sullo sfondo di un giardino allestito con rose bianche. Come da tradizione la coppia ha tagliato una torta a sei piani, per poi scambiarsi un romantico bacio e ammirato insieme agli ospiti dei variopinti e scintillanti fuochi d'artificio.