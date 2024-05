Melissa Satta e Carlo Beretta, flirt in corso? L'indizio che sembra una conferma

Melissa Satta ha voltato pagina dopo l'addio a Matteo Berrettini? Stando al gossip, l'ex velina di Striscia la Notizia sembrerebbe aver trovato nuovamente il sorriso. Nelle scorse ore la modella ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto, in cui è apparsa con un look casual, ma ai followers non è sfuggito un dettaglio importante. Nell'immagine si può notare infatti che la 38enne indossa una t-shirt, ma non è una semplice maglietta. Si tratta di un capo firmato Beretta, con tanto di logo della celebre Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A., l'azienda multinazionale italiana produttrice di armi da fuoco.