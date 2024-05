Mbappé è pronto per Madrid: lussuosa villa e star di Hollywood come vicini

Dopo aver ufficializzato l'addio al Paris-Saint-Germain, Kylian Mbappé è sempre più vicino al Real Madrid. L'attaccante francese, sul cui futuro non sembrano esserci dubbi, sembra si sia già mosso per trovare casa in Spagna, che dovrà ospitare lui e la sua famiglia. Alcuni media locali, tra cui La tribuna de la moraleja, hanno riferito che il calciatore avrebbe acquistato una villa del valore tra i 10 e i 15 milioni di euro. La nuova dimora di lusso del giocatore si troverebbe in una delle zone più esclusive di Madrid. Pare che a consigliargli la zona de La Maroleja sia stato Sergio Ramos, con il quale ha condiviso una parte dell'esperienza al PSG.