Melissa Satta e Carlo Beretta è amore: baci e abbracci in Sardegna

Melissa Satta ha voltato pagina dopo la fine della relazione con Matteo Berrettini . La showgirl è stata di recente paparazzata in Sardegna insieme a Carlo Gussalli Beretta , scatti che non lascerebbero più alcun dubbio sulla natura del loro rapporto. Nelle immagini pubblicate sull'ultimo numero del settimanale Chi, si vedono i due scambiarsi baci appassionati in riva al mare, camminando sorridenti mano nella mano. Con loro anche Maddox , il figlio che la showgirl ha avuto dal calciatore Kevin Prince Boateng . Nelle scorse settimane la coppia era stata avvistata insieme in Spagna e a Forte dei Marmi, a casa di lui, infiammando il gossip.

Stando a quanto riporta il settimanale Chi, pare che le presentazioni ufficiali siano state già fatte. Il viaggio in Sardegna pare sia stata l'occasione anche per presentare a Carlo la famiglia di lei. La showgirl di recente sembra abbia visitato un terreno vicino Brescia, dove la famiglia Beretta produce vino e in quell'occasione avrebbe anche conosciuto i genitori di Beretta che, secondo i rumors, non nutrivano particolari simpatie per l'ex fidanzata del figlio, Giulia De Lellis (oggi felicemente in coppia con Giano Del Bufalo, mercante d'arte e fratello dell'attrice Diana). Durante la breve vacanza in Costa Smeralda, Melissa e Carlo si sono concessi un aperitivo al Phi Beach, uno dei locali più esclusivi, dove di sono scambiati baci ed effusioni in pubblico. Come attestato dalle foto pubblicate da Chi, Beretta ha già conosciuto Maddox, il figlio di Melissa Satta, con il quale si è divertito scorazzando con una moto d'acqua. E per Melissa e Carlo ancora baci e abbracci in riva al mare.