Morata al Roland Garros, poi Torino? Un commento illude i tifosi Juve

Alice Campello e Alvaro Morata stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Parigi. Un viaggio di coppia non solo per rilassarsi in vista dei prossimi impegni del calciatore spagnolo con la Nazionale, ma anche per vedere giocare Carlos Alcaraz, il campione di tennis che, dopo aver faticato non poco, è riuscito a superare il secondo turno del singolare maschile del Roland Garros, battendo con il punteggio di 6-3, 6-4, 2-6, 6-2 l’olandese Jesper De Jong. L'ex bianconero ((che ha una clausola rescissoria di 12 milioni di euro e tornerebbe volentieri a Torino, dove è sempre stato bene e dove la moglie sarebbe felice di vivere) e la modella hanno assistito ad un Alcaraz non al top dal punto di vista fisico, tanto che in molti ora dubitano possa arrivare a sfidare il campione azzurro Jannik Sinner.