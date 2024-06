Sinner, Sesto Pusteria è pronta per festeggiare il numero 1: la data

Mentre Jannik Sinner si prepara per la semifinale contro Carlos Alcaraz al Roland Garros, i concittadini di Sesto Pusteria stanno già organizzando i preparativi per festeggiare il campione azzurro, fresco numero 1 al mondo nel ranking ATP,. La data scelta è quella di martedì 11 giugno, giusto il tempo per il campione chiudere i bagagli e tornare da Parigi a casa, in Alta Pusteria. Il paese è già in fermento per il ritorno del tennista e da giorni sono apparsi tanti gli striscioni con scritte colorate per Jannik.