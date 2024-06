Wanda Nara esagerata: tutta nuda sdraiata sul prato per un motivo speciale

Wanda Nara, i mille volti di lady Icardi

Lo scorso aprile Wanda Nara ha lanciato una canzone insieme a Mauro Icardi dal titolo 'Amor verdadero'. Qualche tempo fa, l'ex vincitrice di Ballando con le Stelle aveva già annunciato di aver composto una canzone per il calciatore e che sperava potesse unirsi al video. Sui suoi social prima di presentare il singolo ha scritto solo: "Ho qualcosa che voglio condividere con voi". Un progetto musicale a sorpresa che ha seguito "Bad Bitch", "O Bicho Vai Pegar" e "Money". Non solo musica però nella vita della Nara, che di recente è sbarcata anche sull'OnlyFans latino. All'inizio di maggio, la moglie di Icardi ha fatto sapere a tutti i suoi follower di Instagram, circa 17 milioni: "Voglio annunciare la firma del mio contratto per essere il volto di Divas Play. Il team che ha viaggiato in Europa per realizzarlo è incredibile. A partire da oggi, potrete trovarmi in divasplayok, sono in arrivo produzioni molto forti!". Una nuova veste di Wanda che si aggiunge a quelle di imprenditrice di successo, presentatrice televisiva nonché procuratrice sportiva. Lo scorso anno all'argentina è stata diagnostiaca una leucemia che sta coraggiosamente affrontando e combattendo giorno dopo giorno.