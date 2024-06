Wanda Nara, foto hot sull'OnlyFans latino: "I miei figli quando cresceranno..."

Wanda Nara sbarca sull'OnlyFans sudamericano

All'inizio di maggio, la moglie di Icardi ha fatto sapere a tutti i suoi follower di Instagram, circa 17 milioni di follower: "Voglio annunciare la firma del mio contratto per essere il volto di Divas Play. Il team che ha viaggiato in Europa per realizzarlo è incredibile. A partire da oggi, potrete trovarmi in divasplayok, sono in arrivo produzioni molto forti!". Dopo aver ottenuto un grande successo come cantante (tra i suoi ultimi brani Bad Bitch, Money, Amor Verdadero e O bicho vai pegar), vinto l'ultima edizione di Ballando con le Stelle e proseguito con la sua attività di imprenditrice, presentatrice televisiva e procuratrice sportiva del marito, Wanda, che sta ancora combattendo la sua battaglia contro la leucemia, ha scelto quindi di lanciarsi in un nuovo progetto riguardante contenuti per adulti aprendo un account su Divas Play. È uno dei social network in più rapida crescita in America Latina.