Ronaldinho, l'auto rosa e il murales: "All'improvviso..."

Ronaldinho ha visto nei giorni scorsi per la prima volta il murales che lo raffigura dipinto da Maxi Bagnasco . Tante sono le creazioni artistiche che si stanno realizzando in questi giorni in concomitanza con la Coppa America . Tra queste anche quella del celebre artista 42enne che nel 2022 realizzò un'opera anche per celebrare Diego Armando Maradona. Come attestato da alcune foto e video pubblicati sul profilo Instagram dello street artist, l'ex calciatore 44enne è arrivato con la sua auto rosa nel luogo dove è stato realizzato il murales, incontrando e scambiando così qualche parola con Maximilian. "Ronaldinho è venuto a visitare il murales il primo giorno in cui ho iniziato a dipingere, quindi mi sono affrettato un po' per riuscire ad avere il suo viso pronto prima che arrivasse", ha rivelato l'urban artist.

Ronaldinho senza parole davanti al suo murales

Il racconto di Bagnasco è poi proseguito: "Per riceverlo, i ragazzi di Nike avevano preparato un intero evento intorno al murales con bambini che giocavano e persino una bacucada brasiliana, ed era tutta una festa. E all'improvviso è arrivato in un'auto rosa e mi sono avvicinato per salutarlo attraverso tutta la sua squadra di sicurezza perché aveva già avvertito che voleva che fossi il primo a salutare". L'ex calciatore pare sia rimasto senza parole dopo aver visto l'opera, che non è ancora ultimata. In piedi, con gli occhi all'insù, non poteva che contemplare il risultato di cinque ardue ore di lavoro dell'argentino, mentre le guardie gli guardavano le spalle. Di cosa hanno parlato i due? "Gli ho detto che nei suoi social vedo che carica ritratti e che apprezza molto l'arte, ed è per questo che sono stato felice di dipingerlo, perché sapevo che l'avrebbe apprezzato. E mi ha detto che gli piaceva molto il murale che sto creando e che voleva vederlo quando fosse finito", ha rivelato Bagnasco. Nel murale, che sarà largo 17 metri e alto 8, ci saranno i volti di Vinicius, Ronaldo e Ronaldinho. L'ex Milan nei giorni scorsi in un lungo post condiviso su Instagram, si è schierato contro la nazionale del Brasile, bacchettando i giocatori e annunciando che non guarderà neanche una partita dei verdeoro inpegnati in Coppa America.