Acerbi, in arrivo le nozze con Claudia Scarpari: "Grazie di esistere"

Francesco Acerbi sposerà presto la compagna Claudia Scarpari . Il calciatore dell' Inter ha annunciato la lieta notizia condividendo un post sul suo account Insagram, dove a commento di uno scatto in cui si vede la wags intenta a mostrare felice e fiera l'anello di fidanzamento, le parole del calciatore dell'Inter: " Grazie amore mio per avermi detto si ". Quindi ha proseguito: " Oggi,domani, per sempre. Ti amo ". I due si sono conosciuti lo scorso anno al mare dopo il primo lockdown che ha sconvolto il nostro Paese.In seguito al primo incontro, la coppia non si è più separata. Dall'amore della coppia sono nate due figlie: Vittoria nel 2021 e Nala nel 2023.

Francesco Acerbi e Claudia Scarpari: nozze in vista

Claudia Scarpari è la tifosa numero uno di Francesco Acerbi. Dopo la conquista dello scudetto dell'Inter, la wag ha pubblicato sui social una dolce dedica per il compagno: "Voglio condividere l’orgoglio che provo per questa persona. Che gioia vederti qui questa sera". Ed ancora: "Hai brillato di una luce speciale e questo l’ha visto tutta Italia, ma l’impegno e dedizione che metti ogni giorno è ciò che più mi colpisce. Mi ci è voluto tempo per capire che tutti i no che costantemente dici (anche a me), sono in realtà un grossissimo SI a qualcosa che non ha prezzo: i tuoi sogni. Stasera è la tua serata, ma per me è una grande lezione di vita", ha proseguito la compagna di Acerbi. Poi ha concluso con: "Ti amo ti amo ti amo". Parole che hanno suscitato l'immediata reazione del calciatore che ha scritto: "Grazie di esistere amore, ti amo tanto".