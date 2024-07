Arianna Mihajlovic, il post su Instagram emoziona: "Abbiamo bisogno..."

Arianna Rapaccioni è tornata a far parlare di sé per un toccante post condiviso nelle scorse ore sul suo profilo Instagram, dove a corredo di uno scatto di coppia insieme al compianto Sinisa Mihajlovic ha scritto: "Il coraggio è quello delle tre del mattino. È l'ora peggiore. È l'ora in cui sei sola. È l'ora in cui devi fare i conti con la tua vita. È l'ora in cui ti senti angosciata . Pensi che non ce la fai". Poi ha proseguito: "Pensi che quel problema è troppo grande e che non si risolverà. E poi l'alba, la luce, i rumori e la vita che ricomincia. E le voci amiche che ti confortano". Quindi ha concluso: "Perché da solo l'uomo non è nulla, abbiamo bisogno gli uni degli altri". Parole che attestano quanto dolore indelebile si è costretti a sopportare dopo la perdita di una persona cara.